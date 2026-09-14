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14 de septiembre de 2026 a la - 06:10

Rusia prosigue sus ataques contra almacenes de alimentos y causa tres muertos en Ucrania

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Kiev, 14 sep (EFE).- El Ejército ruso prosigue su campaña de ataques contra infraestructuras de almacenamiento de productos alimentarios en la retaguardia ucraniana con un bombardeo a instalaciones de una empresa agrícola en la región norteña de Cherníguiv que dejó al menos tres muertos.

Por EFE

"Hoy durante el día los rusos atacaron infraestructuras de almacenamiento de una empresa agrícola en la ciudad de Priluki. De forma preliminar sabemos de tres muertos y siete heridos", se lee en una nota publicada por la Policía ucraniana de la región de Cherníguiv, fronteriza con Rusia y Bielorrusia, sobre este ataque.

La Policía investiga el ataque como un crimen de guerra y ha pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados del lugar del impacto ante la posibilidad de que las fuerzas rusas vuelvan a atacarlo mientras los servicios de rescate hacen allí su trabajo.

Rusia empezó este verano una agresiva campaña contra infraestructuras de almacenamiento y producción de alimentos y otros artículos de uso cotidiano que ha dejado a los supermercados ucranianos sin algunos productos.

Estos ataques han afectado de forma especial a localidades como Brovarí o Boríspil de los alrededores de Kiev, donde se concentran muchos almacenes de supermercados y otras empresas de venta minorista en Ucrania.