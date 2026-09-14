Sancionan a viajero que ingresó a EE.UU. con casi 9 kilos de embutidos sin declarar

El hombre, miembro del programa Global Entry que permite a viajeros preaprobados y de bajo riesgo de seguridad tener un proceso acelerado al ingresar a Estados Unidos, ingresó a EE.UU. por el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, donde fue sujeto a inspección.

Los agentes encontraron 8,44 kilos de carne de cerdo y 0,40 kilos de salchicha de venado, que no había declarado.

CBP dijo en un mensaje en las redes sociales que esta era la segunda infracción que el ciudadano cometía, por lo que se le revocó la participación en Global Entry.

Los productos que traía ocultos fueron incautados y se le impuso una multa de 500 dólares.

CBP ha insistido que sus agentes hacen cumplir las normas de cuarentena del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para prevenir la entrada de plagas y enfermedades vegetales y animales que podrían dañar la industria agrícola del país.

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Intentar introducir productos agrícolas prohibidos puede provocar retrasos para el viajero y resultar en una multa de entre 300 y 1.000 dólares, señalaron en su página web las autoridades federales.