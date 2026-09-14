Sergio Ramírez y Juan Villoro abren el festival 'Centroamérica Cuenta' en Madrid

Entre el 14 y 18 de septiembre Madrid albergará una extensa agenda gratuita de diálogos, clubes de lectura y presentaciones de libros, con la Casa de América, el Instituto Cervantes, bibliotecas y librerías como sedes principales.

Martín Caparrós, Claudia Paz y Paz, Regina José Galindo, Álvaro Enrigue y Claudia Amador, son solo algunos de los más de treinta escritores, periodistas y pensadores que se darán cita para conversar sobre los grandes desafíos sociales y políticos de la región.

Las mesas de este año buscan profundizar en la memoria, el periodismo en contextos de autoritarismo, la migración, la democracia y la violencia.

En su esfuerzo por fortalecer el vínculo directo con los lectores, el festival renueva su alianza con la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de la semana, las bibliotecas Pedro Salinas, Pío Baroja y Francisco Ibáñez acogerán clubes de lectura presenciales donde Jorge Volpi y Gioconda Belli conversarán directamente con el público sobre sus obras más recientes, abordando desde los orígenes de la humanidad hasta la memoria política y el exilio.

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La agenda en Casa de América complementará estas jornadas con diálogos sobre ficción, terror y el exilio periodístico.

En el marco de este evento también tendrá lugar la convocatoria oficial del Premio Relato Migrante CAC-UNAM, una iniciativa de Centroamérica Cuenta y la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su quinta edición reafirma el compromiso del festival con el intercambio plural de ideas desde y para Centroamérica.