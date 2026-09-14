Taiwán endurece normativa para impedir que atletas compitan en equipos nacionales de China

En un comunicado difundido el lunes, el Ministerio de Deportes de Taiwán señaló que integrar el equipo nacional de China como deportista "afecta a la identidad nacional" y vulnera el artículo 33 de la 'Ley que regula las relaciones entre los ciudadanos de la zona de Taiwán y de la zona continental', el marco jurídico destinado a gestionar los intercambios civiles, administrativos y personales entre la isla y China.

Ese artículo establece que ningún ciudadano taiwanés puede ser miembro de organismos continentales de carácter partidista, militar, administrativo o político vetados por el Gobierno isleño, ni realizar, en ninguna entidad continental en la que participe, actos que perjudiquen la "seguridad" o los "intereses nacionales".

Así, la cartera optó por modificar las normas para la gestión de los intercambios deportivos entre ambos lados del estrecho -vigentes desde 1998 y revisadas en cinco ocasiones- para estipular "de forma explícita" que los ciudadanos taiwaneses "no pueden formar parte del equipo nacional de China continental como deportistas para participar en competiciones internacionales".

En el mismo comunicado, el ministerio subrayó que todas las entidades públicas y privadas, así como los particulares de Taiwán, deben aplicar los principios de "igualdad, dignidad y respeto mutuo" al realizar intercambios deportivos entre ambas orillas, manteniendo una "interacción positiva" y de "beneficio mutuo" en este ámbito.

Los atletas taiwaneses suelen participar en eventos internacionales con otras denominaciones -en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, compiten bajo el nombre de 'Taipéi chino'- y en muy raras ocasiones emplean abiertamente el título de 'Taiwán', ya que eso suele desencadenar protestas y amenazas de boicot por parte de China.

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El caso más sonado de un deportista isleño que ha competido para la República Popular China es el de Su Yu-cheng, que representó al gigante asiático en el Campeonato Mundial de Kendo de 2024, celebrado en Milán.

Y otro más polémico fue el taekwondista Li Tung-hsien, que exhibió la bandera china en el podio de los Juegos Máster de Asia-Pacífico de 2023 y que perdió su nacionalidad taiwanesa en 2025 tras obtener un documento de identidad chino.

Esta nueva normativa se enmarca en el creciente clima de tensión entre Taiwán y China, cuyas autoridades consideran a esta isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control.