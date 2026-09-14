Tres detenidos en Ghana por colaborar con uno de los narcos más buscados por Países Bajos

"Los arrestos se producen tras la incautación reportada por la aduana francesa de un cargamento de cocaína presuntamente vinculado a una red más amplia", indicó la NACOC en un comunicado publicado en la red social Facebook.

Según medios locales, este cargamento de 3,9 toneladas de cocaína, valorado en más de 260 millones de dólares (unos 225 millones de euros), fue interceptado el 10 de septiembre en el puerto francés de Dunquerque (norte) y procedía de territorio ghanés.

Todos los sospechosos se encuentran bajo custodia y los investigadores ya se encuentran examinando su papel en el tráfico de drogas.

"Ghana no será un refugio seguro, punto de tránsito o base de operaciones para las organizaciones internacionales de tráfico de drogas", añadió la NACOC.

Por último, prometió seguir trabajando con socios nacionales e internacionales para desmantelar las redes y la infraestructura que sostiene el comercio ilícito de drogas, al mismo tiempo que protege los derechos de las personas bajo investigación.

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Leijdekkers ha sido condenado por la justicia neerlandesa y belga a penas que suman unos 80 años de prisión por delitos de narcotráfico.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, anunció el 1 de junio su intención de promover la suspensión de fondos de ayuda al desarrollo que la Unión Europea (UE) destina a Sierra Leona, al considerar "absurdo" apoyar a un país que ofrece refugio seguro a "uno de los mayores criminales relacionados con las drogas" a nivel mundial.

Medios neerlandeses han informado de que Leijdekkers mantiene una relación sentimental con una hija del presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, lo que, aseguran, podría estar dificultando su entrega.