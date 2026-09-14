Turquía cierra una web LGTBI y una veintena de cuentas de activistas de derechos humanos

Esta orden se produce un días después de un amplio operativo policial contra activistas LGTBI, que incluía una redada en las oficinas de KAOS GL en Ankara y la detención de decenas de personas, entre ellas activistas, responsables de negocios o locales relacionados con el ocio del colectivo.

Pero aparte de cuentas de activistas de este sector, la orden de bloqueo de hoy alcanza también a organizaciones feministas y de derechos humanos, un sindicato y la sección turca de Amnistía Internacional, señala el diario Evrensel, que lista 23 cuentas de X afectadas.

Entre ellas, está también la del propio diario y prestigiosas organizaciones como la feminista 'Mor Dayanisma' o la agrupación de abogados MLSA.

Por otra parte, los tribunales decretaron hoy el envío a prisión preventiva de 16 personas detenidas en la redada policial en Esmirna en el marco de la operación contra el colectivo homosexual, mientras que aún no hay decisión sobre los 26 detenidos en Estambul y los 21 de Ankara.

La mayoría de los detenidos están acusados de cargos como "obscenidad" y de "facilitar la prostitución", informa Evrensel.

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La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, pero en la última década, el Gobierno del partido islamista AKP, en el poder desde 2002, viene intensificando su discurso de rechazo pues la considera inmoral y una "amenaza a la familia".