Ucrania y Rusia acuerdan no atacar sus infraestructuras energéticas, afirma Trump

Ucrania y Rusia acuerdan no atacar sus infraestructuras energéticas, afirma Trump

Washington, 14 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.