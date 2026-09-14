UE prolonga 7 días el régimen de sanciones a Rusia mientras prosiguen las discusiones

Los embajadores de los Veintisiete ante la UE decidieron esta extensión a un día de que caducara el marco legal de sanciones, que debe ser renovado cada seis meses.

"Con el fin de dar más tiempo a los Estados miembros para examinar exhaustivamente las propuestas de renovación, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha acordado prorrogar el régimen por un período de siete días, hasta la medianoche del martes 22 de septiembre", indicó un portavoz de la presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE.

Precisó que, a continuación, se completarán los trámites jurídicos necesarios para que esta decisión entre en vigor.

El portavoz añadió que ahora las consultas continuarán y se prevé que se celebren nuevos debates en el Coreper "a su debido tiempo".

Agregó que la renovación de las listas de sanciones es "esencial para seguir socavando la maquinaria bélica de Rusia y mantener la presión sobre aquellas personas y entidades que la apoyan, la facilitan y se benefician de ella", razón por la cual "se trata de una prioridad" para la presidencia irlandesa.

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Fuentes diplomáticas indicaron a EFE que Eslovaquia es uno de los países que están pidiendo sacar de la lista negra a oligarcas rusos.

Las medidas restrictivas de la UE, que deben ser aprobadas y prolongadas por unanimidad, responden a acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania se aplican a casi 3.000 personas y entidades.

Las empresas de terceros países también están sujetas a sanciones debido a su apoyo a la guerra de Rusia.

Las medidas se introdujeron por primera vez en marzo de 2014 y, hasta la decisión de hoy, tenían validez hasta el 15 de septiembre.