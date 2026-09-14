Un hombre resulta herido tras un ataque de tiburón en el oeste de Australia

El hombre fue mordido alrededor de las 09:45 hora local (01:45 GMT) cuando se encontraba en el agua y fue trasladado de urgencia al Centro Médico de Geraldton, según detallaron los servicios de emergencia, mientras que la playa fue cerrada tras el incidente y las autoridades pidieron a los residentes que eviten la zona.

Funcionarios de pesca trabajan para determinar la especie del escualo implicado, según explicaron autoridades locales en una rueda de prensa, en la que dijeron que la tabla de surf del hombre, que resultó gravemente dañada durante el ataque, fue retirada del lugar y está siendo examinada como parte de la investigación.

En Australia Occidental se han registrado dos ataques mortales de tiburón en lo que va de 2026. En mayo, un hombre de 38 años murió tras ser atacado mientras practicaba pesca submarina frente a la isla de Rottnest, a unos 30 kilómetros al oeste de Perth.

A comienzos de junio, un buceador de 35 años también falleció tras ser atacado por un tiburón de unos 4,5 metros cerca de la isla Michaelmas, a unos 420 kilómetros de Perth.

En otros puntos de Australia también se han registrado incidentes graves en 2026.

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En Nueva Gales del Sur, al este del país, un niño de 12 años murió en enero tras ser atacado por un tiburón en aguas de Vaucluse, en Sídney, mientras que otro hombre sufrió graves heridas en una playa de Manly, en el norte de la ciudad, días después.

El año pasado se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales. Según la base nacional de incidentes, entre 1791 y 2025 se contabilizaron más de 1.280 ataques en el país, alrededor de 260 con resultado de muerte.