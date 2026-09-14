Venezuela asistirá por invitación de Trump a reunión energética del G20 en Texas

Venezuela asistirá por invitación de Trump a reunión energética del G20 en Texas

Austin (Texas), 14 sep (EFE).- Venezuela participará en las reuniones del G20 sobre Energía que se celebra hasta el miércoles en Houston (Texas), por invitación del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a EFE la Casa Blanca.