Venezuela nombra embajador ante la UE y cambia viceministros de Exteriores e Hidrocarburos

En una publicación en Telegram, Rodríguez anunció que Carlos Amador Pérez será el nuevo viceministro para la región del Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional en reemplazo de LiCausi, mientras que Eduardo Ramírez encabezará el Viceministerio para Asia y Oceanía.

LiCausi, egresado de la Escuela de Estudios Internacionales y graduado del postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se desempeñó, entre otros cargos, como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Por otra parte, según el mensaje en Telegram, Radamés Gómez fue designado como viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos.

Rodríguez también comunicó que Andrea Gabriela Corao será la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

La mandataria encargada destacó en la publicación que las designaciones de nuevas autoridades "en áreas estratégicas" buscan "fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela".

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"En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela", agregó.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura en enero pasado por parte de Estados Unidos del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, periodo durante el cual fortaleció y reanudó la relación con la Casa Blanca y otros Gobiernos e instituciones internacionales.

El viernes, la líder chavista se reunió en Paramaribo con la presidenta surinamesa, Jennifer Geerlings-Simons, con quien presenció la firma de una serie de acuerdos bilaterales de cooperación económica y comercial, en el ámbito de los hidrocarburos y en conectividad aérea, entre otros.

Ese fue el sexto país que visita Rodríguez desde que ocupa la Presidencia, tras haber estado en Granada y Barbados, ubicados en el Caribe como Surinam, así como Países Bajos, la India y Turquía.