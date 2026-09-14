Wall Street abre en rojo, arrastrado por tecnológicas, tras alertas sobre el avance de IA

A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,21 %, hasta 52.462 puntos; el selectivo S&P 500 restaba un 0,74 %, hasta 7.600 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,23 %, hasta 26.008 unidades.

Los inversores observaron con preocupación la petición de las principales personalidades del sector como Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk para poner freno al desarrollo de los sistema de IA.

La semana pasada, Jacob Coxon, investigador de Anthropic, que también trabajó para OpenAI, anunció su dimisión al considerar que la compañía no estaba actuando de manera responsable ni pendiente de la seguridad.

Este sábado, Amodei reclamó una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de IA y advirtió que avanza hacia una dinámica de "automejora recursiva" que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

Por su parte, Altman respaldó su petición y avanzó que permitirá que evaluadores independientes auditen los sistemas de OpenAI.

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A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la alerta y pidió no ceder ante China, con quien compite por el liderzgo de la IA, los títulos de las principales compañías del sector arrancaron a la baja.

Nvidia, empresa estrella de la IA, perdía un 4,18 %. Por su parte, Marvell Technology restaba un 8,98 %, Intel un 7,18 % y AMD un 6,17 %.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 2,16 %, hasta 4.313 dólares la onza, y la plata un 2,68 %, hasta 63,44 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía hasta los 104 dólares la onza y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzaba 1,8 puntos básicos hasta el 4,992 %.