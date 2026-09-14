Wall Street cierra en rojo, arrastrado por el temor a la IA y la subida del petróleo

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,29 %, hasta 52.421 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,48 %, hasta 7.619 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,56 %, hasta 26.186 unidades.

Por sectores, las pérdidas estuvieron encabezadas por las empresas tecnológicas (-1,67 %), y particularmente las relacionadas con el desarrollo de la IA, como Marvell (-7,3 %), Intel (-5,6 %), Broadcom (-4,8 %) AMD (-4,4 %) Oracle (-3,6 %) y Nvidia (-3,4 %).

Las principales figuras del sector, como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk (xAI) hicieron recientemente advertencias sobre el rápido desarrollo de los modelos de IA y el riesgo que conllevan para la seguridad global.

El debate se reabrió después de que un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, vinculara su dimisión a una supuesta falta de responsabilidad en esta empresa y sus rivales que, sugirió, pueden llevar a la extinción de la raza humana a corto plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó este lunes el riesgo de que la IA vaya a destruir a la humanidad y arremetió contra su regulación, aludiendo a la competencia con China por el liderazgo de la tecnología.

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No todo fue negativo en el sector, pues las firmas de ciberseguridad que pueden verse favorecidas por una mayor inversión subieron en bolsa, como Crowdstrike (13,8 %) y Palo Alto Networks (13 %).

Por otra parte, el mercado estuvo pendiente del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que subió hasta los 101,39 dólares por barril al intensificarse la guerra en el mar Rojo, donde hay una alternativa clave al estrecho de Ormuz que permanece bloqueado por la guerra EE.UU.-Irán.

Además, el rendimiento del bono a 10 años, de referencia en EE.UU. se elevó hoy hasta el 5 % antes de moderarse, entre preocupaciones por el repunte de la inflación y expectativas de que la Reserva Federal dicte una subida de los tipos el miércoles.

En otros mercados, al cierre de la sesión, el oro bajaba a 4.336 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1546 dólares y el bitcóin subía a 79.429 dólares.