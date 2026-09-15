Abogados de Cristina Fernández presentarán nueva prueba ante Comité de DD.HH. de la ONU

"Con la novedad que presentamos hoy, estamos aún más confiados de que, tanto desde el punto de vista internacional como interno, esta condena injusta y arbitraria contra Cristina puede ser anulada, puede ser revisada y (ella) tenga sus derechos, no solamente sus derechos políticos, (sino) sus derechos de libertad recuperados", dijo a EFE el abogado brasileño Rafael Valim.

Valim hizo esta declaración a EFE tras la conferencia de prensa, en la que explicó junto al resto del equipo que defiende a Fernández la nueva prueba hallada, que -a su juicio- demostraría la inocencia de la expresidenta.

Según el equipo legal de la exgobernante argentina (2007-2015), el reciente testimonio de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en una causa judicial paralela a la que condenó a prisión a Fernández por irregularidad en la concesión de obras públicas reveló fallas en los argumentos de la acusación.

En concreto, los fundamentos de la condena determinaban que hubo preferencias al otorgar licitaciones, durante los Gobiernos de Fernández y de su difunto esposo, Nestor Kirchner (2003-2007), por obras viales hacia las compañías del empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner y también condenado.

La novedosa declaración testimonial del funcionario demostraría, según los defensores de Fernández, que las firmas de Báez sólo habrían recibido el 0,85 % del total de los fondos públicos asignados a compañías para ejecutar obras viales.

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"Los datos oficiales demuestran que ese grupo empresarial (de Báez) tuvo una participación ínfima en esa destinación de los fondos, y que los principales beneficiarios son empresas vinculadas a oponentes de la expresidenta Cristina", dijo Valim.

Preguntado por EFE, el abogado español Javier Borrego, también defensor de la exmandataria, especificó que Báez cobró por los encargos a sus empresas "18 millones de los 2.200 millones de dólares que invirtió el fideicomiso en esa época, es decir, se ha demostrado que a pesar de 1.616 folios de sentencia no hay base fáctica alguna para justificar la condena a Cristina Fernández".

El letrado opinó respecto a los jueces y fiscales que impulsaron la causa: "Son imitadores de Cervantes y han producido un Quijote de locos. No van por la justicia para proteger a los débiles, es todo quitar, arrojar, expulsar de la política de Argentina a una mujer porque estorba y hay como miedo a ella".

"Incorporamos un elemento de prueba novedoso que pone en evidencia que la sentencia dictada contra Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente", remarcó ante los periodistas el abogado argentino Alberto Beraldi.

Beraldi, Valim y Borrego entregarán la nueva prueba al comité de la ONU en la próxima audiencia, en octubre, y presentarán un recurso de queja en la Justicia argentina contra la decisión de la Corte Suprema que ordenó la prisión de Fernández desde el 17 de junio de 2025.

"Nuestro propósito fundamental es que esta condena caiga, que Cristina recupere su libertad, de la cual ha sido privada injustamente, y que reanude sus actividades políticas", expresó Beraldi.