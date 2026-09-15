Alejandro Sanz ultima su musical, con referencias del West End londinense

"A mí me hacía mucha ilusión y sabía que a mis canciones les iba a sentar bien", reconoció el artista en una charla con EFE ante una propuesta que llegó hace años de Stage Entertainment, responsable de otros montajes de éxito en España como 'El rey león', aunque se "enfrió" con la pandemia y resurgió con fuerza gracias al borrador de Álvaro Tato, autor del libreto, que "enganchó" al homenajeado.

Para Sanz era importante que la historia relatada fuera completamente original. "Y que tuviera su propia alma, nunca mejor dicho. Y creo que ahí el trabajo que ha hecho Álvaro y todo el equipo en todos los aspectos ha sido increíble, porque han construido algo completamente distinto a pesar de manejarse en el lenguaje del musical", destaca el compositor español.

Ganador de dos Premios Max, uno de ellos por el musical 'Cervantina', Tato afirma en este sentido que es posible que el referente para un musical como este sea la zarzuela.

"Porque contaba de una manera musical historias relacionadas con nuestra herencia, con nuestra tierra, con nuestras raíces", indica ante un relato sobre "lo que somos como comunidad", sumándolo a "todo el lenguaje" propio del formato y la experiencia de un equipo "que es lo mejorcito del West End londinense".

Preguntado por el repertorio y si fue difícil construir una narrativa en torno a esas canciones, apela a las palabras de Nick Skilbeck, responsable de las adaptaciones musicales: "Dijo que en las canciones de Alejandro siempre hay alguien al que le falta algo. Siempre hablan de deseo, de intentar conseguir algo, de vacío, de ausencia".

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"Ahora, viéndolo en el musical, todavía soy más consciente de lo que ocurría cuando me sentaba a escribir una canción de las que suenan en el musical. Es que había mucho de emocional, pero también mucho de visual, de dejar espacio a la plástica, a la interpretación, al pensamiento", reflexiona el autor de temas como 'Corazón partío'.

Él no quiso participar en la selección de canciones. "No he querido ser intervencionista en absolutamente nada, sino disfrutarlo y aprender mucho", destaca Sanza. Asegura, en cualquier caso, que estarán los temas fundamentales de su repertorio y anticipan grandes momentos con cortes como 'A la primera persona' u 'Hoy llueve, hoy duele'.

"El espectador va a escuchar las canciones como si fueran cantadas y sentidas por primera vez", afirma Tato, que añade que quien ha visto el montaje está "redescubriendo" al músico "como poeta y no solo como compositor".

La de 'El alma al aire' será una historia coral en la que los distintos personajes se encargan de encarnar todas esas emociones, aunque parta de la historia de un joven músico que observa la llegada de una promotora inmobiliaria madrileña junto a sus dos hijas y de cómo altera el equilibrio de un pueblo pesquero del sur.

Imposible no ver la relación de Gazulea, como se llamará este espacio imaginario, con Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde se encuentran las raíces de Sanz. "Habrá pequeños detalles que quien sepa un poco van a darse cuenta", admite respecto a las sutiles tomas de contacto con su historia real.

Con un cuerpo de canciones tan conocido en América, cabe plantear su salto más adelante al otro lado del Atlántico: "De momento está en Madrid y esperemos que por mucho tiempo; lo que venga, bienvenido será", señala, cauto.

Será una estupenda continuación para el último año de Alejandro Sanz, "muy intenso", con el lanzamiento de su galardonado último álbum, 'Y ahora qué +?' (2025), pero también de su documental biográfico.

Sus conciertos en América se extenderán hasta noviembre y a finales de año, "el colofón" con la apertura de su museo en Alcalá de los Gazules.

¿Le veremos también como invitado en la residencia en Madrid de su gran amiga Shakira? Sanz, entre risas traviesas, responde con otra pregunta en francés: "Qui lo sá? (¿Quién sabe?)".