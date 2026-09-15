Alemania e Irak acuerdan mayor cooperación con un memorando firmado por Siemens Energy

El ministro de Electricidad iraquí, Ali Saad Wahib, y el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, firmaron el acuerdo sobre los "principios de la cooperación para la agenda energética de Irak" en presencia de Merz y de Al Zaidi en la Cancillería Federal de Berlín, después de que ambos políticos mantuvieran una reunión marcada por los intereses económicos de los dos países.

"Una fuerte presencia de la economía alemana y europea en Irak requiere un buen marco", señaló Merz al aludir al acuerdo.

El canciller manifestó también su preocupación por la "difícil situación" en la que se encuentra la región del Golfo debido a la guerra en Irán.

Sobre Irán, Merz dijo que Teherán debe acabar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, suspender su programa nuclear militar y poner fin al apoyo a "grupos proxy".

"Instamos a Irán a que no siga extendiendo el conflicto a Irak", abundó el canciller, al tiempo que Al Zaidi denunció que, por culpa del conflicto, su país no puede por el momento exportar petróleo y presentó su deseo de que los hidrocarburos iraquíes diversifiquen sus compradores en el mundo.

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"Queremos diversificar. Existe un oleoducto hacia Ceyhan, en Turquía, por él se puede transportar un millón de barriles al día. También estamos trabajando, en una primera fase, en una capacidad de un millón de barriles en dirección a Siria. En una segunda fase queremos exportar aún más en esa dirección", señaló Al Zaidi.

"Ese petróleo fluirá hacia Europa y hacia los mercados de allí, y queremos llegar a un acuerdo también sobre cuánto petróleo se necesita", abundó el primer ministro iraquí en su primera visita a Berlín como líder del Gobierno de Irak.

"Irak cuenta con abundantes materias primas y una gran mano de obra, pero necesita la tecnología y la experiencia alemana", sostuvo Al Zaidi.