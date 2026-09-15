Argentina promulga la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del Mercosur celebrada en Río de Janeiro.

El pacto establece una zona de libre comercio para bienes y servicios e incluye disposiciones sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas.

Uno de sus principales puntos es un cronograma de reducción progresiva de aranceles, que contempla desde la eliminación inmediata de los derechos de importación hasta períodos de desgravación de 15 años para determinados sectores.

Las partes no podrán incrementar los aranceles aplicados a bienes originarios de los países integrantes del acuerdo.

Singapur desgravará de manera progresiva los aranceles para la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque sudamericano, mientras que el Mercosur mantendrá protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

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El acuerdo también incluye requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur.

Prevé también mecanismos de consulta para eventuales restricciones sobre productos alimentarios considerados críticos y crea un subcomité de comercio de bienes y reglas de origen, encargado de coordinar consultas técnicas y formular recomendaciones sobre diferencias en materia de clasificación arancelaria.

Argentina es el último de los cuatro socios fundadores del Mercosur en completar el proceso de ratificación. El tratado comenzó a aplicarse de forma bilateral con Paraguay el 1 de febrero, con Uruguay el 1 de marzo y con Brasil el 1 de agosto, tras la finalización de los respectivos trámites internos.