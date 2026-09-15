Asesinan a otro clérigo suní en Irán, el segundo en una semana

El clérigo suní Yusef Gorgich fue asesinado por hombres armados el lunes frente a su domicilio en Zahedán, en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán, según informó la agencia Tasnim anoche.

Los medios iraníes describen al religioso como una figura clave para la unidad entre chiíes y suníes en Sistán y Baluchistán, una provincia de mayoría suní en un país donde predomina la otra rama del islam.

Tasnim indicó que Gorgich participaba habitualmente en ceremonias revolucionarias y actos en memoria de los fallecidos y que, durante la guerra iniciada el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, pronunció discursos en varias concentraciones callejeras.

Gorgich es el segundo clérigo suní asesinado esta semana en Irán.

El miércoles pasado, la Guardia Revolucionaria iraní informó de la muerte de Mamosta Mohammad Nezhati, imán de los rezos del viernes de la ciudad noroccidental de Piranshahr, fronteriza con Irak, en un ataque "terrorista perpetrado por grupos separatistas kurdos".

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La Guardia Revolucionaria denunció entonces que el crimen fue "un intento desesperado de crear divisiones y discordia entre los musulmanes, destruir la unidad entre chiíes y suníes", las dos principales ramas del islam.

Irán es un país de mayoría chií, donde esta rama del islam constituye la religión oficial del Estado, mientras que los suníes representan, según estimaciones del Gobierno iraní, entre el 5 y el 10 % de la población, que ronda los 90 millones de habitantes.