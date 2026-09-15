Asesinan a un médico y a un conductor de ambulancia en una zona costera de Ecuador

La cartera de Salud condenó el ataque perpetrado la noche del lunes, y expresó su profundo pesar y solidaridad con sus familiares y compañeros.

Luis Gallardo, jefe policial de la zona, explicó que el médico y el conductor llevaron a una persona en la ambulancia desde el centro de salud del municipio de Jama hasta el hospital de la ciudad de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí, y que fueron interceptados y atacados a tiros a su regreso a la primera localidad.

El ministerio agregó que brindará toda la información y colaboración requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Además, que coordinará con las instituciones responsables las acciones de protección para el personal sanitario y operativo que cumple sus funciones en territorio.

Manabí es una de las provincias más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado, al ser un territorio clave en la ruta que usan los grupos criminales para sacar cocaína en lanchas rápidas que van hacia Norteamérica.

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También es una de las cuatro provincias que entrará, desde la medianoche de este jueves, en un nuevo toque de queda nocturno, que estará vigente hasta el 30 de septiembre, con el que las fuerzas de seguridad buscan intensificar las operaciones contra las bandas criminales a las que el presidente, Daniel Noboa, les declaró la "guerra" a inicios de 2024.

Sin embargo, esa medida y sus sucesivos estados de excepción no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos.