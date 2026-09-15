Asfura: "La verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando"

"Y desde Honduras debemos decirlo con fuerza, la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando, valiéndonos por sí solos", subrayó el gobernante.

Agregó que "una verdadera independencia se honra trabajando, se honra construyendo, dando oportunidades, prosperidad y servicio a la gente para dejarle un mejor país, para trabajar por el futuro de nuestra gente, de nuestros hijos, nietos y un futuro mejor y eso solo lo podemos hacer con patria, honor y lealtad".

Asfura, acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial; ministros, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre otros invitados, encabezó la ceremonia oficial de la conmemoración de los 205 años de la independencia, que se celebró frente a una estatua del prócer Francisco Morazán frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se independizaron de la Corona española el 15 de septiembre de 1821.

"Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí, hoy, Honduras", enfatizó Asfura en la ceremonia, en la que se leyó el Acta de Independencia, se izaron las banderas de los cinco países centroamericanos y fueron entonados sus respectivos himnos y el canto regional La Granadera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que "hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres con democracia, capaces de decidir por su propio destino y con una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo".

El mandatario hondureño señaló además que "la independencia no es solamente una fecha, es una responsabilidad, es recordar a quienes soñaron con una Centroamérica con democracia, una Centroamérica fuerte y unida".

"Pero también preguntamos ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestras próximas generaciones? Trabajar por ellas, servirles, buscarles un mejor futuro, esos son nuestros compromisos. Nuestros países comparten, cultura, luchas, esperanzas, las fronteras que nos separan solo es un mapa, pero estamos unidos y hermanados por una Centroamérica fuerte, con raíces de un futuro fuerte, digno y lleno de orgullo", expresó Asfura.

Honduras recuerda los 205 años de su independencia con una población de diez millones de habitantes de los que más del 60 por ciento viven en condiciones de pobreza, altos niveles de desempleo, corrupción, violencia, narcotráfico y deficientes sistemas de salud y educación, entre otros problemas.

Además, el país centroamericano sufre los efectos de una prolongada sequía en varias regiones a causa del fenómeno El Niño, lo que ha provocado severo daños a la agricultura y ganadería, entre otros sectores.

Más de 100 de sus municipios permanecen en situación de emergencia y alertas preventivas y de vigilancia por la sequía.

El temporal seco también está afectando a ciudades como Tegucigalpa, con alrededor de dos millones de habitantes, que están sufriendo severos racionamientos de agua.

A partir de la próxima semana los capitalinos recibirán agua cada doce días por el bajo nivel de las dos principales represas, informó el lunes la Alcaldía de Tegucigalpa.