Ataque armado al equipo de una alcaldesa en México deja dos heridos

De acuerdo con información de medios locales, la agresión ocurrió mientras los servidores públicos se desplazaban a bordo de una camioneta oficial del ayuntamiento en la localidad de Ojo de Agua.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartaron que se tratara de un atentado directo contra la presidenta municipal, Rosi Wong Romero, debido a que la alcaldesa no viajaba en el vehículo al momento de las anotadas ráfagas de disparo.

De acuerdo con las indagatorias preliminares confirmadas por las dependencias de seguridad a la prensa, la camioneta fue interceptada por sujetos armados que dispararon en múltiples ocasiones contra la unidad antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

En la agresión resultaron heridos el propio Galindo Bertaud, quien presentó impactos de bala en las extremidades, así como el conductor del vehículo oficial, identificados ambos como personal del gabinete municipal de Tecámac.

Fuentes ministeriales confirmaron a los medios que ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano de la zona para recibir atención médica especializada, donde se les reporta estables y fuera de peligro.

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Hasta ahora, ni la Fiscalía estatal ni la Secretaría de Seguridad local han emitido información oficial sobre los hechos.

El ataque contra el equipo de la alcaldesa de Tecámac se enmarca en un escenario constante de violencia política y agresiones contra autoridades locales en México, uno de los colectivos políticos más vulnerables en el país.