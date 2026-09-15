Autoridades suecas no cuentan con finalizar el recuento del voto exterior hasta el jueves

Este organismo aludió en un comunicado a la gran cantidad de votos anticipados tardíos y de votos procedentes del extranjero para justificar el retraso de un recuento que puede tener relevancia para el resultado final de los comicios.

La oposición de centroizquierda obtuvo el 49,6 % frente al 49 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, con 176 escaños frente a 173, escrutados los 6.312 distritos en que se divide el sistema electoral sueco.

A esos se añaden otros 314, los denominados "uppsamlingsdistrikt" (distritos de recolección), unas circunscripciones ficticias en las que se agrupan los "votos del miércoles", las papeletas del exterior y el voto anticipado tardío, que se empezarán a contar mañana.

"Esperamos una cantidad mayor de votos este año que en anteriores elecciones. No podemos saber la cifra de antemano, pero estimamos que se trata de unos 300.000. Eso implica que el recuento probablemente lleve mucho tiempo en muchos municipios y que no tengamos un resultado preliminar actualizado hasta el jueves", informó la Autoridad Electoral.

En las anteriores elecciones legislativas de 2022, el miércoles siguiente a los comicios se contabilizaron algo más de 227.000 papeletas, que provocaron que el Partido Conservador ganase un escaño, aunque no se modificó el equilibrio entre bloques.

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Los "votos del miércoles" no han tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final en Suecia, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.

De acuerdo con el resultado preliminar, el Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganó las comicios con el 28,1 %, 2,3 puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928.

El Partido Moderado (conservador) subió ocho décimas hasta el 19,9 % y recuperó la condición de primera fuerza del bloque de derecha, por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocede tres puntos hasta el 17,5 %.

Cuarto fue el Partido de Izquierda (socialista), con el 8,3 %, un punto y medio más; seguido por otro de los aliados de la socialdemócrata Magdalena Andersson, el Partido de Centro, con el 7,1 %, tres décimas más.

El Partido Cristiano Demócrata logró el 6,2 %, nueve décimas más que en 2022, mientras que el Partido del Medio Ambiente obtuvo el 6,1 %, un punto más.

El Partido Liberal consiguió el 5,4 %, mejorando en ocho décimas el resultado de hace cuatro años.

La participación fue del 80,3 %, frente al 84,2 % de los anteriores comicios generales.

El resultado definitivo no se espera hasta el próximo fin de semana.