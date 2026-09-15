Bladex otorga un préstamo de hasta 1.000 millones de dólares a Panamá

"Esta operación refleja la capacidad de Bladex para estructurar soluciones financieras de gran escala para clientes soberanos e institucionales de la región. Para nosotros es especialmente significativo participar en una transacción de esta importancia en Panamá, país donde nació Bladex hace más de 45 años", señaló el vicepresidente ejecutivo de Negocios de Bladex, Samuel Canineu.

Y agregó: "La operación demuestra la confianza de Bladex en Panamá y reafirma el papel que puede desempeñar nuestra institución como socio financiero para apoyar los objetivos de desarrollo y financiamiento de la región con soluciones relevantes, competitivas y de rápida ejecución".

Según el banco, la transacción permitirá a Panamá diversificar sus fuentes de financiamiento y disponer de recursos para fines presupuestarios generales.

Fundado en Panamá, Bladex inició operaciones en 1979 y fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992.

Entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

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Bladex cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Su clientela incluye instituciones financieras y corporaciones.