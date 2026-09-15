Bolivia refuerza con militares zona fronteriza con Brasil tras cuatro asesinatos

La decisión se tomó después de que el lunes dos jóvenes fueran asesinados en una vivienda mientras realizaban una transmisión en TikTok para vender motocicletas. Según medios locales, dos extranjeros irrumpieron en el lugar, les tomaron fotografías y posteriormente les dispararon.

Estos hechos se suman a otros dos homicidios registrados el domingo en la misma población, situada a 461 kilómetros al noreste de Santa Cruz.

"Hemos hablado con el comandante general de las Fuerzas Armadas para que desde hoy día tengamos un refuerzo de fuerzas militares y fuerzas especiales, además, que están entrenadas para luchar contra el terrorismo y para misiones especiales que van a estar desde hoy en San Ignacio", sostuvo Justiniano.

El ministro explicó que los pobladores están "muy asustados" y que las autoridades locales solicitaron apoyo del Gobierno nacional ante la ola de violencia. Los militares coordinarán sus operaciones con la Policía y permanecerán en la zona en función de la evolución de la situación.

Justiniano precisó que el despliegue incluirá a la F10, una unidad militar especializada, además de un mayor número de efectivos policiales.

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El lunes, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió al Ministerio de Defensa "militarizar" la Chiquitania para combatir el crimen organizado y afirmó que todo el departamento se encontraba "en vilo".

La semana pasada, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, alertó sobre el incremento de las detenciones de extranjeros en los operativos antidroga en Bolivia, a lo que se suma la confiscación de armas de "grueso calibre" y decenas de avionetas utilizadas para el transporte de cocaína al exterior.

El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que estos crímenes están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera con Bolivia, lo que generó una ola de violencia en esa zona.

El Ministerio de Gobierno anunció en agosto que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.