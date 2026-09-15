Bruselas coloca 11.000 millones en una nueva emisión de bonos a 3 y 30 años

Bruselas coloca 11.000 millones en una nueva emisión de bonos a 3 y 30 años

Bruselas, 15 ago (EFE).- La Comisión Europea colocó este martes 11.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada, la octava en lo que va de año, con bonos con vencimientos a 3 y 30 años, respectivamente, según informó la institución en un comunicado.