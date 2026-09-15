Bruselas coloca 11.000 millones en una nueva emisión de bonos a 3 y 30 años

En concreto, Bruselas captó 6.000 millones a través de un nuevo título que vence el 12 de marzo de 2030 y que registró un interés del 3,495 %, lo que supone 1 punto porcentual por debajo del mid-swap, 22,6 puntos por encima del bono alemán equivalente y 15,6 puntos por debajo del titulo francés con el mismo vencimiento.
La demanda registrada para adquirir este bono alcanzó los 72.000 millones, una cifra que es doce veces la cantidad finalmente adjudicada.
Con respecto al bono a 30 años, con vencimiento el 12 de octubre de 2056, Bruselas colocó 5.000 millones con un tipo de interés del 4,541 % que representa una prima de 107 puntos básicos frente al mid-swap y de 64,7 puntos frente al bono alemán equivalente, pero 57,5 puntos por debajo del título francés a 30 años.
La demanda final para este título ascendió a 80.000 millones, lo que supone una suscripción 16 veces mayor al volumen colocado.
La operación fue gestionada por Barclays, Crédit Agricole, Citi, DZ Bank y JP Morgan, mientras que Commerzbank, Intesa, Landesbank Baden-Württemberg y Piraeus participaron como entidades co-líderes.
Con esta emisión, el total de deuda emitida por la Unión Europea supera los 849.000 millones de euros, de los cuales 43.900 millones son letras y 84.300 millones son bonos verdes que financian proyectos relacionados con los objetivos climáticos y medioambientales del club.
La gran mayoría de los recursos captados financian medidas incluidas en el fondo europeo de recuperación (488.700 millones), pero también se utilizan para otros programas, como los distintos instrumentos de ayuda a Ucrania desde la guerra iniciada por Rusia.