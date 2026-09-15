California aprueba las primeras normas para proteger viviendas de los incendios

"Las nuevas leyes establecen estándares pioneros a esfera nacional para evaluar y remediar la contaminación por humo de incendios forestales peligrosos, previniendo futuros incendios, y exigen que las aseguradoras cubran las pruebas, la remediación y la restauración de los daños causados ​​por el humo que cumplan con los requisitos", indicó a oficina del gobernador en un comunicado.

La normativa extiende "de forma permanente las protecciones de aplazamiento de hipotecas para los propietarios afectados por desastres", con el fin de ofrecer apoyo financiero a las familias con viviendas dañadas o destruidas en zonas de riesgo.

El Departamento de Seguros estima que más de 13.000 de las aproximadamente 40.000 reclamaciones de seguros presentadas tras los incendios de enero de 2025 corresponden a daños por humo en viviendas que nunca se quemaron y hasta el momento "ningún estado del país contaba con normas de obligado cumplimiento sobre cómo debían evaluarse, limpiarse o restaurarse dichas viviendas".

Dos de los proyectos de ley establecen "las primeras normas nacionales para las reclamaciones por daños causados ​​por el humo", preciso el comunicado.

Estas normativas surgen después de que el Departamento de Seguro estimase que más de 13.000 de las aproximadamente 40.000 reclamaciones de seguros presentadas tras los incendios de enero de 2025 corresponden a daños por humo en viviendas que nunca se quemaron.

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La legislación ordena al Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) y a la Junta de Recursos del Aire de California que desarrollen medidas de protección para "pruebas, remediación y restauración de la contaminación por plomo y amianto derivada del humo de incendios forestales en viviendas ubicadas en los códigos postales afectados por el incendio".

Las otras dos medidas se enmarcan en ofrecer una alternativa para "evitar la ejecución hipotecaria" a los supervivientes que aún pagan una hipoteca por una vivienda que no pueden habitar.

"Esta legislación histórica también duplica el plazo de aplazamiento de hipotecas disponible por ley para los sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles, de 12 a 24 meses, y exige a las entidades gestoras que ofrezcan la opción de aplazar el pago de las cuotas atrasadas hasta el final del préstamo, a menos que lo prohíban los términos del contrato con el inversor o las directrices de gestión", sentenció.

Este paquete de medidas se enmarca en los devastadores incendios que asolaron por más de tres semanas el condado de Los Ángeles el enero de 2025, provocando pérdidas inmobiliarias que podrían superar los 30.000 millones de dólares.

La ola de incendios, que comenzó el pasado 7 de enero y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó al menos 29 muertos, 150.000 evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.