Cantante Luis Fonsi se suma a celebración del Mes de la Herencia Hispana en Disney World

Fonsi, intérprete de 'Despacito', recorrió el complejo durante una visita reciente y se encontró con personajes de la película 'Encanto' en el parque EPCOT, detalló Disney en un comunicado.

"Como puertorriqueño, me siento increíblemente orgulloso de mis raíces y de la oportunidad de celebrar nuestra cultura junto a familias de todo el mundo", afirmó el cantante.

El ciclo de conciertos 'Eat to the Beat' de EPCOT reunirá a cinco artistas y grupos latinos, entre ellos el salsero cubano Rey Ruiz, que actuará el 5 y el 6 de octubre.

En el parque Magic Kingdom, un desfile reúne a personajes de películas de inspiración latina, como Mirabel, de 'Encanto', y Miguel, de 'Coco'.

El Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos celebra desde 1988 para reconocer la historia y la cultura de su población de origen hispano y latinoamericano, arranca el 15 de septiembre porque coincide con el aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos.