Carney dice que Trump bromeó con que le dispararían si intentaba entrar en la Casa Blanca

Carney dice que Trump bromeó con que le dispararían si intentaba entrar en la Casa Blanca

Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, rememoró este martes una broma que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el Servicio Secreto le podía disparar si intentaba entrar en la Casa Blanca usando una llave honorífica que el republicano le acababa de regalar.