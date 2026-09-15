Cinco horas con Borges: un documental de Mariano Llinás hurga en el laberinto borgiano

Una carta, un dibujo, una fotografía e incluso una factura... de cualquier objeto se vale Llinás (Buenos Aires, 1975) para enredar la madeja o tirar del hilo, según se mire, de la vida y obra de Borges (1899-1986) como la senda que recorre el ser humano, plagada de cruces y repeticiones que el autor de 'El Aleph' deslizó a lo largo de su obra.

Buenos Aires y Ginebra son algunas de las localizaciones de este documental que formará parte de la sección Tiempo de Historia del festival español junto a otras dieciséis películas, cinco de ellas españolas, donde también destacan tres iraníes, entre ellas 'Ensayo para una revolución', de la directora Pegah Ahangarani, recientemente premiada en Cannes como mejor documental.

La historia de varias décadas de resistencia iraní centra esta película basada en la memoria de su propia familia y nutrida desde archivos personales e imágenes caseras, pero también de momentos sociales y políticos claves en las aspiraciones de libertad de Irán durante el último medio siglo y que la realizadora anota y registra.

Los dos restantes filmes de factura iraní son 'I deserve a lover whose every rise sets fiery dooms raging across the skies', del veterano Mani Haghingi, sobre la historia no oficial de su país; e 'Into de jaws of the ogre', de la franco iraní Mahsa Karampour, con el exilio como telón de fondo.

Otras cintas seleccionadas en esta sección son 'Las noches', de la argentina Ana Bovino; 'At night', de la británica Beatrice Gibson; 'Imperium', del ucranio Sergei Loznitsa; 'Aleas jacarandas', del argelino Hassen Ferhani; y la que puede ser la última película del nonagenario realizador francés Alain Cavalier, con un título premonitorio ('Thanks por coming').

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La participación española en esta sección, presentada la pasada semana, estará formada por los filmes 'Camionero', de Francisco Marise; 'Papagayo', de Omar Al Abdul Razzak; 'Todo es cárcel', de Eloy Enciso Cachafeiro; 'Caro Nanni', de Pablo Maqueda; y 'Vacío luminoso', de Uberto Rapisardi.