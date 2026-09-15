Collina Strada presenta su moda sostenible y punk en una montaña de Nueva York

Su diseñadora, la ecoactivista Hillary Taymour, hizo una declaración de intenciones y despuntó en el calendario de la Semana de la Moda al elegir como escenario el museo de esculturas al aire libre Storm King, a una hora y media de la Gran Manzana.

"Si voy a tener un negocio, intento ser tan consciente como sea posible. Soy vegana, intento mantener mi impacto tan bajo como puedo y llevar lo mismo a los demás", explicó a EFE la modista, cargada con su perro bajo el brazo, tras el desfile.

La marca venía de debutar en Dinamarca este pasado agosto con una colección cápsula hecha completamente con telas excedentes de su taller, y para esta ocasión Taymour afirmó haber aprovechado de nuevo textiles reciclados.

"Me inspiró mucho 'A Knight's tale' (2001), la película, la vi en el avión desde Copenhage, y me dije: bueno, tenemos que hacer una cosa medieval punk, chica glamurosa", resumió la modista sobre su apuesta para la próxima primavera-verano.

Decenas de modelos de diversas tallas y razas pasearon con zapato plano sobre la hierba, luciendo en su mayoría vestidos que evocaban a princesa de cuento, con telas vaporosas ondeando y capas brillantes, pero con un toque rebelde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste con esa estética tan femenina, las modelos lucían el estilo punk en detalles metalizados en tachuelas y collares, camisetas sin manga y anchas, estampados de cuadros, telas superpuestas y peinados que asemejaban crestas.

El público del inusual desfile rondó un millar de personas, que llegaron por oleadas en autobuses desde la ciudad, y entre las que había cerca de 400 estudiantes de moda, más periodistas, 'influencers' y celebridades como la actriz Barbie Ferreira.

A su llegada a Storm King, los invitados, algunos ataviados con diseños propios dignos de una pasarela, corrían maravillados a hacerse fotos con el paisaje, y la marca aprovechó para tentarlos aún más con cafés y helados personalizados.

Tras el desfile aguardaba otra sorpresa a medida para la era de las redes sociales: una actuación de la cantante Carly Rae Jepsen, que apareció dando saltos por el jardín, como un hada, mientras entonaba la frase "¿quién dice que la vanidad ha muerto?".

Después, Jepsen, Taymour y todas las modelos se juntaron a bailar en un momento de fiesta improvisado al que se sumaron decenas de asistentes, con el trasfondo de una enorme escultura de Alexander Calder que da la bienvenida al museo desde hace casi medio siglo.

La marca es conocida por sus eventos teatrales en los que antepone lo artístico a lo comercial: en 2023, se hizo viral con uno titulado 'No te comas a mis amigos', en el que las modelos iban disfrazadas de animales y desfilaban imitándolos.

Esta ocasión también prometió quedar en la memoria de la 'New York Fashion Week' con un 'picnic' posterior al espectáculo que reunió a los 'fashionistas' a la sombra de los árboles, instándoles a bajarse de los tacones, reconectar con la naturaleza y recordar que hay vida más allá de la gran urbe.