Colombia entrega las primeras viviendas donadas a familias afectadas por el terremoto

"Reconstruir a Colombia no significa solamente reconstruir paredes, significa reconstruir vidas, significa devolver seguridad, devolver dignidad, significa generar oportunidades para la gente", afirmó De La Espriella durante el acto, en el que mostraron la casa, de 60 metros cuadrados y tres habitaciones.

El mandatario, que desde el terremoto visitó por tercera vez el departamento de Chocó, uno de los más pobres y olvidados de Colombia, entregó las llaves de la vivienda a la familia Asprilla, una de las miles de damnificadas por el sismo.

El conglomerado empresarial Grupo Argos había anunciado inicialmente la donación de 300 viviendas de rápida construcción para los damnificados, compromiso que durante ese mismo acto fue ampliado a 1.000 casas.

De ellas, 500 estarán destinadas al Chocó, según precisó este martes el presidente de Argos, Juan Esteban Calle.

"Hoy vamos a comenzar con una casa, pero después vendrán 10 y 20 y 50 y tal hasta que hagamos las 500 que va a donar Argos", afirmó el mandatario, quien agregó que el Gobierno también buscará incorporar viviendas de otras empresas y recursos públicos.

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El terremoto dejó en el Chocó miles de viviendas destruidas o averiadas y convirtió al departamento, uno de los más empobrecidos del país, en uno de los principales focos de la reconstrucción, que el Gobierno calcula en cerca de 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares).

"No vinimos solamente después de un terremoto para tomarnos la foto y regresar a Bogotá", aseguró De la Espriella, quien prometió mantener la presencia del Gobierno durante la emergencia, la reconstrucción y la transformación del departamento.

El presidente viaja hoy a la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica, para seguir entregando viviendas terminadas a familias damnificadas por el grave terremoto, que dejó 335 fallecidos y 4.516 heridos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).