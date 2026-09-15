Colombia rescata a ocho personas secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo

"En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander", informó este martes el presidente Abelardo de la Espriella.

Según detalló el mandatario, el grupo antiextorsión y secuestro (Gaula) del Ejército llegó hasta la zona rural de Convención, donde ejecutó "una acción rápida y contundente" que permitió liberar a estas ocho personas.

De la Espriella publicó en su cuenta de X un video en el que se ve a las personas liberadas con chalecos antibalas en compañía de integrantes de las fuerzas militares que llevaron a cabo su rescate en el departamento fronterizo con Venezuela.

"Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación", puntualizó el presidente al tiempo de advertir al ELN que su Gobierno va a "perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan" a los colombianos.

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.

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En esa zona operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.