Colombia suma cuatro muertos más por el terremoto y eleva a 335 el total de fallecidos

El sismo, que tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), dejó además 4.516 heridos y 364 rescatados, mientras que 105 personas permanecen desaparecidas.
La emergencia afectó a 500 municipios en 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, en los que 486.917 personas de 303.934 familias sufrieron daños.
De acuerdo a los datos divulgados por la UNGRD, el terremoto dejó 206.931 viviendas averiadas y 36.478 destruidas.
Aunque este último reporte no incluyó más datos, la información anterior detalló que 6.047 edificios sufrieron daños y otros 758 colapsaron.
Entre las infraestructuras afectadas figuran 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.
Este martes, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, tiene previsto visitar los municipios de Quibdó, en el Chocó, y Buenaventura, el Valle del Cauca, para entregar varias viviendas a las personas que perdieron sus casas como consecuencia de este sismo.
El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto es el peor en lo que va del siglo y el tercero más grave en la historia de ese país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).