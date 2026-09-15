Colombia suma cuatro muertos más por el terremoto y eleva a 335 el total de fallecidos

Colombia suma cuatro muertos más por el terremoto y eleva a 335 el total de fallecidos

Bogotá, 15 sep (EFE).- Colombia sumó este martes cuatro muertos más a causa del gran terremoto que sacudió el 10 de agosto la mayor parte del país, lo que eleva a 335 la cifra total de fallecidos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).