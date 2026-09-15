Mundo
15 de septiembre de 2026 a la - 13:25

Colombia suma cuatro muertos más por el terremoto y eleva a 335 el total de fallecidos

Imagen sin descripción

Bogotá, 15 sep (EFE).- Colombia sumó este martes cuatro muertos más a causa del gran terremoto que sacudió el 10 de agosto la mayor parte del país, lo que eleva a 335 la cifra total de fallecidos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El sismo, que tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), dejó además 4.516 heridos y 364 rescatados, mientras que 105 personas permanecen desaparecidas.

La emergencia afectó a 500 municipios en 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, en los que 486.917 personas de 303.934 familias sufrieron daños.

De acuerdo a los datos divulgados por la UNGRD, el terremoto dejó 206.931 viviendas averiadas y 36.478 destruidas.

Aunque este último reporte no incluyó más datos, la información anterior detalló que 6.047 edificios sufrieron daños y otros 758 colapsaron.

Entre las infraestructuras afectadas figuran 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

Este martes, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, tiene previsto visitar los municipios de Quibdó, en el Chocó, y Buenaventura, el Valle del Cauca, para entregar varias viviendas a las personas que perdieron sus casas como consecuencia de este sismo.

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto es el peor en lo que va del siglo y el tercero más grave en la historia de ese país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).