De Karol G a Mon Laferte pasando por Tokischa: las confesadas por Rosalía en su Lux tour

Estas son algunas de las artistas -y algún hombre- que se han confesado durante la gira:

Karol G y Rosalía pusieron fin a los rumores de enemistad el 29 de junio en el Kia Forum de Los Ángeles: "esto es otro nivel de amistad", dijo la española.

'La Bichota' se refirió a una pareja que tuvo -los fans apuntaron a Feid- al que no le gustaba celebrar los cumpleaños con ella. "En el último cumpleaños nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto (...) y en la sala de espera, chao (...) Bajé la maletas, me quedé, me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", reveló la colombiana.

En Bogotá, el 18 de julio fue Rosalía quien hizo la última confesión: "Yo tengo una debilidad contigo, realmente eres mi perla favorita, Toki".

Fue después de que la dominicana, con quien comparte dos canciones, contara que un "sugar daddy" (novio rico y mayor) que tuvo le pidió un trío. "Me llevé a la prima de mi novio y la pasamos muy bien ella y yo porque al señor sugar daddy no se le paraba; fue ella y yo teniendo diversión sexual".

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En Ciudad de México, el 24 de agosto Mon Laferte se subió al escenario para hacerse una pregunta: "¿será que la perla soy yo?".

Laferte no quería hablar de hombres -"ya sufrí por hombres, ya les escribí canciones, ¡hasta discos enteros a uno que ni se lo merecía!"-, sino de sí misma y de cómo su abuela le decía que era "una joya, una perla" y confesó: "yo sé amar mucho, he amado a muchos hombres y también a muchos al mismo tiempo. Si amar es pecado, me declaro pecadora".

"Tú crees que tu único delito fue amar, pero yo creo que tu único delito fue dedicar unas canciones demasiado buenas a hombres demasiado pendejos", le respondió Rosalía.

En Buenos Aires, el 2 de agosto, Lali Expósito llegó al confesionario para hablar de una "hermosa noche" que tuvo con un español al que invitó a un hotel y se encendió un porro: "De pronto cuando me quiero dar cuenta está la habitación prendiéndose fuego (...) Yo pagué una cuenta de un destrozo y una persona que nunca me devolvió un mango".

"Llevo toda mi vida recogiendo perlas, de hecho me hice un collar", confesó dos días después La Joaqui, quien mencionó a "una perla muy pesada" que en realidad era "un príncipe azul", pero ella, llevada por la idealización, acabó estrellándose porque "el amor a veces se gasta de tanto usarlo".

En las paradas del tour en España no faltaron a su confesión dos de las grandes artistas españolas del momento: Aitana y Bad Gyal.

La de 'Superestrella' habló -sin mencionar su nombre- de Sebastián Yatra. Cuando llevaban un año el colombiano le dijo: "¿Sabes lo que pasa? Que después de un año yo puedo llegar a ser infiel".

Alba Farelo, por su parte, se refirió, en el concierto del 17 de abril en Barcelona, a un chico con el que mantenía una relación sexual y que en un momento le preguntó: "¿no has pensado en ponerte tetas?", a lo que ella le respondió: "¿y tú no has pensado que no se opina de cuerpos ajenos?".

Puerto Rico era una parada esperada. Al confesionario invitó a Young Miko quien habló de un 'crush' de cuando estaba en la universidad y que la dejó plantada en su primera -y única- cita: "Pero pasaron los años y ahora yo estoy aquí en el Coliseo de Puerto Rico y ella está subiendo fotos a Instagram con mis canciones".

- Lo que el primer chico con el que salió Guitarricadelafuente le dijo: "Es que yo no quiero ser profesor de nadie, yo quiero alguien con experiencia y te falta mucha calle".

- Wendy Guevara: "Por darle gusto a un hombre, que pensaba que me quería, lo llevaba a 'table dances' a ver a mujeres y yo llegué a tocar a esas mujeres y a pagarles por el servicio de él".

- Cara Delevingne: "Mi debilidad solían ser las mujeres heterosexuales; era un reto".

- Marcello Hernández: "Invité a una dama a cenar en mi apartamento compré dos botellas de vino con un documento falso (...) Ella me dijo que venía tarde, luego más tarde y luego muy tarde y acabé tomándome la botella de vino haciendo un FaceTime con mi madre".