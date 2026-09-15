Defensoría venezolana promete revisar casos de desaparecidos en frontera y otros países

"Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, revisando cada caso y procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas", aseguró González, en una nota de prensa.

La defensora se reunió con Esperanza de Madre, un colectivo integrado por familiares que buscan información sobre sus parientes desaparecidos, que son más de 100 desde 2019, según sus registros.

El colectivo expuso las dificultades que algunas familias han enfrentado para formalizar sus denuncias y manifestó su preocupación por la posible actuación de grupos delincuenciales que captan a personas en zonas fronterizas con fines de explotación y trabajo forzado.

La Defensoría del Pueblo dijo que "acordó iniciar la revisión individual de los casos presentados, verificar las actuaciones realizadas y articular con los organismos nacionales e internacionales competentes, de acuerdo con las circunstancias y el lugar donde se haya producido cada desaparición".

"La institución mantendrá un canal de comunicación con las familias para informarles sobre las gestiones efectuadas y el seguimiento de sus casos, resguardando la confidencialidad y la integridad de las personas involucradas", concluyó.

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En los últimos años, los familiares que integran Esperanza de Madre han pedido ayuda para encontrar a sus parientes desaparecidos y han realizado numerosas protestas en las que han manifestado no haber recibido respuesta por parte de las instituciones de Venezuela.

Asimismo, han solicitado ayuda a Colombia para una investigación conjunta a través de una alianza binacional para que se aclaren los casos de desaparecidos.