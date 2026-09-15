Diputado viaja a EE.UU. para diseñar un plan de dolarización de Venezuela con economista

"Nuestro objetivo es claro: ¡frenar la inflación definitivamente para proteger el salario, recuperar el crédito y atraer inversión!", insistió el también excandidato de las presidenciales de 2024, en una publicación en su cuenta de X.

En agosto pasado, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, destituyó a Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, instalado en mayo pasado con el fin de contribuir a las relaciones entre ambos países.

En un comunicado, Rodríguez explicó que la decisión se debió a las acciones "irresponsables" de Ecarri, después de que el opositor informara que estaba trabajando en un plan para dolarizar la economía de Venezuela, donde ya se fijan precios en dólares estadounidenses y se paga con esta moneda además de la local, el bolívar.

"La junta directiva ha iniciado un proceso de investigación para establecer las faltas cometidas por el citado diputado y determinará las responsabilidades y sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en nuestro reglamento de funcionamiento", apuntó entonces Rodríguez.

Entre 2017 y 2021, Venezuela vivió una hiperinflación con incrementos mensuales de hasta tres dígitos -el más elevado de un 196,6 % en enero de 2019- que redujo con rapidez el poder adquisitivo de los trabajadores y el valor del bolívar, lo que llevó al país a adoptar, de manera no oficial, el dólar estadounidense como forma de protegerse ante esta crisis.