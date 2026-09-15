Ecopetrol cambia de presidente y aprueba la entrada de seis nuevos miembros en su junta

"El doctor Barco Muñoz cuenta con más de 35 años de experiencia en posiciones de alta dirección en los sectores público y privado y tiene una sólida experiencia en banca de inversión, finanzas empresariales y gobierno corporativo", expresó en un comunicado Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia.

El nuevo jefe de la compañía, quien tiene un perfil técnico y posiblemente sea reemplazado en las próximas semanas, está enfocado "en los sectores de energía, crudo y gas, infraestructura y servicios financieros".

El nuevo Gobierno recibió una compañía petrolera que no tuvo los mejores resultados durante el mandato del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), quien apostó por no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país y dio prioridad al impulso de las energías limpias.

En ese sentido, la petrolera tuvo un beneficio neto de 5,1 billones de pesos (unos 1.636 millones de dólares de hoy) en 2025, una caída del 44,8 % con respecto a la utilidad registrada en 2024.

Por esa razón, el Gobierno de De la Espriella decidió proponer a seis nuevos miembros de la junta directiva, conformada por nueve personas, cuyos nombramientos ya fueron aprobados, para darle un giro de 180 grados al manejo de la compañía.

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Entre los nombramientos más políticos figura Carlos Suárez, un abogado que fue el estratega de la campaña presidencial del mandatario y lidera la compañía Estrategia y Poder, y el abogado Jorge Jaller, quien fue designado por De la Espriella como embajador de Colombia en Venezuela y que trabajó en el Grupo Éxito, líder del mercado minorista en Colombia.

Igualmente está el de la superintendente de Transporte (entidad gubernamental), Ludmila del Carmen Vergara, y la activista por la niñez Betzy Patricia Martínez.

También fueron nombrados en la junta directiva de Ecopetrol el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur; y Claudia Margarita Lafaurie, quien fue subdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y cuenta con amplia experiencia en el sector.

Entre tanto, mantuvieron su asiento en el organismo el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien es el presidente de la junta; César Loza, representante de los sindicatos, y Ricardo Rodríguez, delegado de los departamentos productores de hidrocarburos.

Con estos cambios se espera que la compañía comience su "recuperación", pues esa fue una de las prioridades que De la Espriella dijo que tendrá su Gobierno, al tiempo que defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética.

"Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio", afirmó el mandatario durante su investidura el pasado 7 de agosto, seguido de la promesa de que "recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta" de su Gobierno.

El mandatario también anunció que autorizará el 'fracking' para aumentar las reservas de petróleo y gas: "Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible".