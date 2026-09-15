Ecuador explora con empresa de Singapur inversiones mineras por 300 millones de dólares

El acuerdo fue suscrito entre la gerente general de la Empresa Nacional Minera (Enami), María José Burgos, y el director ejecutivo de Boroo Pte. Ltd., Dulguun Erdenebaatar, según informó la entidad estatal este martes.

De acuerdo al Gobierno, la firma es resultado de los acercamientos promovidos durante la agenda que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo en el país asiático en agosto, donde se reunión con su homólogo singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y con el primer ministro, Lawrence Wong.

"La colaboración contempla el intercambio de experiencia especializada, la incorporación de tecnología y la evaluación relacionadas con el desarrollo y procesamiento de minerales en el territorio nacional", señaló la Enami en un comunicado.

De concretarse la inversión, la empresa aseguró que podría generar empleo, incrementar la contratación de bienes y servicios nacionales, fortalecer a los proveedores locales, facilitar la transferencia de conocimiento y dinamizar la economía de los territorios involucrados.

Además, indicó que cualquier proyecto que avance deberá cumplir la normativa ecuatoriana, obtener los permisos correspondientes y observar los procesos de participación y consulta que sean aplicables.

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La estatal detalló que Boroo Pte. Ltd. es una compañía minera internacional con sede en Singapur que, desde 2018, se especializa en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, principalmente de oro y cobre. Actualmente mantiene operaciones y proyectos en Asia y Suramérica.