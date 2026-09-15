EEUU acusa a un ciudadano de recibir armas para cometer actos terroristas en nombre del EI

Jonathan Hunter Kramer, de 21 años y residente en Valencia (Pensilvania), recibió este armamento "a sabiendas de que se utilizaría para cometer un delito grave de terrorismo, incluyendo el de proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera".

El joven fue detenido el pasado fin de semana por agentes del FBI mientras regresaba a un hotel con tres cargadores de rifle con capacidad para 30 cartuchos y cinco cajas de munición.

El FBI incautó de su habitación un rifle semiautomático, cinco cargadores de rifle, 190 cartuchos de munición, spray de pimienta y unos 30 cuchillos, además de una nota en la que había escrito: "No me busques. No sé qué he hecho, pero no puedo vivir con miedo constante".

Kramer, que parecía estar preparándose para realizar un tiroteo masivo, estaba en el punto de mira del FBI desde que en 2023 fue acusado por las autoridades de Pensilvania de participar en un complot para cometer un atentado "con numerosas víctimas", así como de posesión de material de abuso sexual infantil.

Después de su puesta en libertad en 2026, una persona anónima denunció ante el FBI que Kramer había encargado paquetes "misteriosos", tras lo que se descubrió que el joven estaba utilizando la identidad virtual de Hamza Al Rashid y decía estar afiliado al EI.

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El detenido se ofrecía en Internet a compartir manuales sobre explosivos con otras personas y expresaba su intención de prepararse para "su misión", para la que "solo le faltaba un arma".

La Justicia estadounidense ha solicitado que permanezca en prisión preventiva sin posibilidad de fianza a la espera de que comience el juicio contra él.

"Mientras los estadounidenses conmemoraban el 25 aniversario del 11S, las fuerzas del orden trabajaban para proteger a nuestro país de la continua amenaza del terrorismo", expresó el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, en el comunicado.