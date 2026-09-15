EE.UU. financia construcción en Finlandia de una fábrica de TNT para abastecer a la OTAN

"Decidimos construir la planta de producción de TNT para satisfacer las necesidades críticas de Finlandia y de la OTAN. Fortalecer nuestra base industrial de defensa contribuye a nuestra defensa general y genera empleo y prosperidad", señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

"El apoyo financiero de Estados Unidos a este proyecto es una demostración más de la profunda cooperación en materia de defensa entre nuestros países", añadió Häkkänen.

Según el ministro, Finlandia, país que ingresó en la OTAN en 2023, ha mantenido también conversaciones con otras naciones aliadas sobre su posible participación en este proyecto, ante el aumento de la demanda de explosivos a raíz de la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Defensa finlandés señaló que la nueva fábrica producirá TNT para satisfacer las necesidades de Finlandia y de la OTAN y permitirá "brindar apoyo a largo plazo a Ucrania".

El TNT (trinitrotolueno) es uno de los explosivos más utilizados en la industria del armamento para fabricar proyectiles de artillería, bombas y granadas, ya que es barato de producir, seguro de manipular (requiere un detonador para estallar) y fácil de fundir antes del rellenado de los proyectiles.

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La nueva fábrica, cuya construcción comenzó oficialmente este martes en la ciudad de Pori (costa oeste de Finlandia), estará operada por Forcit Oy, una compañía finlandesa de explosivos para uso civil y militar fundada en 1893.