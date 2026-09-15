EE.UU. respalda a Paramount en disputa por fianza de 1.880 millones de dólares por fusión

El Gobierno presentó ante un tribunal un escrito en el que sostiene que los estados o particulares que impugnan una fusión y obtienen una medida cautelar deben aportar una "fianza adecuada" para cubrir las pérdidas que pueda ocasionar el bloqueo de la operación, según medios locales.

La demanda contra la fusión fue presentada por los fiscales generales de doce estados, que buscan impedir la operación por considerar que reduciría la competencia en distintos segmentos de la industria audiovisual.

El juicio está previsto para marzo de 2027, mientras Paramount ha acordado retrasar el cierre de la operación hasta cinco días después del fallo o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurra antes.

El Departamento de Justicia señaló además que su investigación sobre la operación, en la que revisó más de dos millones de documentos y recibió información de más de 80 partes, concluyó que la fusión no era susceptible de perjudicar la competencia en el 'streaming', la televisión tradicional o la producción y distribución cinematográfica.