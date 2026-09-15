El brent cierra a 108,75 dólares, su precio más alto en casi cuatro meses

Las tensiones en Oriente Medio, donde el cierre del estrecho de Ormuz se complica ahora con el cierre por parte de Arabia Saudí del oleoducto de Yanbu (este-oeste), hacen temer una prolongación del conflicto y un creciente encarecimiento del crudo.

Ayer, el crudo de referencia en Europa cerró a 105,68 dólares, y hoy ganó 3,07 dólares en la cotización, con un pico en la jornada en el que llegó a ponerse a 109,41 dólares.

Hay que remontarse a mediados de mayo para encontrar precios que superaron durante varios días los 110 dólares, pero desde entonces el brent había ido bajando, aunque con muchos altibajos dependiendo de los meses y de los picos de tensión en torno a la guerra en Irán.

Muy similar ha sido el comportamiento del barril de Texas: el WTI, por sus siglas en inglés, cerró este martes con una subida del 4,4 %, hasta 105,83 dólares el barril, y en su caso también fue el precio de cierre más alto desde mayo pasado.

Los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí han obligado a este último país a cerrar el vital oleoducto de Yanbu, que traslada crudo hacia la costa oeste del país, en el mar Rojo, lo que significa que ahora las dos vías de salida de todo el crudo de Oriente Próximo -el estrecho de Ormuz al este y el de Bab al Mandeb al oeste de la Península Arábiga- se han visto severamente reducidas.

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Asimismo, la reunión prevista para ayer entre Irán y países del Golfo en Omán con el fin de habilitar zonas seguras de tránsito en Ormuz fue pospuesta sin fecha.