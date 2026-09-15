Brote de ébola en RD Congo cumple cuatro meses y supera los 3.500 muertos

En un comunicado, el Ministerio de Comunicación y Medios señaló que la epidemia ha causado, de momento, 3.510 fallecidos y 7.258 casos confirmados, según datos obtenidos hasta el 13 de septiembre.

El número de pacientes que consiguió superar la enfermedad asciende a 1.726, mientras que 905 están en situación de “aislamiento/hospitalización”.

La tasa de letalidad global se sitúa en el 48,4 %, y la tasa de rastreo de contactos es del 78,6 %.

El brote afecta a 62 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este) y Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

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“Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con el 78 % de los casos confirmados y el 75,9 % de los nuevos casos notificados en las últimas 24 horas”, subrayó el Ministerio.

El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, recordó este martes que se cumplen cuatro meses desde que ese organismo -agencia de salud pública de la Unión Africana- declararan el brote como una “emergencia de salud pública de seguridad continental”.

“Es momento de analizar de manera clara y objetiva los avances logrados y los desafíos pendientes”, enfatizó Kaseya en la red social X.

Las autoridades sanitarias congoleñas aseguraron este lunes que el punto álgido del brote de ébola pudo alcanzarse en la tercera semana de agosto con “una tendencia descendente gradual en la curva de casos confirmados y fallecimientos”.

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El pasado día 8, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el brote sigue “fuera de control” y “cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”.

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La cepa de Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, diseñada en principio para la variante Zaire del virus, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.