El chavismo y la oposición reanudan este jueves el segundo ciclo de negociaciones

En este segundo ciclo de negociaciones se tiene previsto que las partes continúen con el tema judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, llegó a Venezuela el lunes para continuar las negociaciones, que por el chavismo lidera el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Este martes, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que Reino Unido acogió con "satisfacción" las conversaciones políticas lideradas desde Venezuela entre Rodríguez y Figuera, así como los avances logrados hasta ahora mediante ese proceso de diálogo.

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Elmore afirmó esto en un escrito que entregó ante el Parlamento de Londres, en el marco de una actualización sobre el estado de relaciones diplomáticas con Venezuela, bajo la cual el Reino Unido decidió nombrar a un embajador en Caracas.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela celebró que el Reino Unido elevara el nivel de relaciones diplomáticas con la designación de un embajador en este país, al tiempo que apostó por recuperar sus recursos, en aparente referencia al oro retenido en Inglaterra.

El Estado venezolano tiene bienes y fondos congelados en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra.