El crudo de la OPEP se dispara un 5,6 % hasta 123,11 dólares, su valor más alto en 5 meses

Con esa subida de 6,51 dólares con respecto a la cotización del pasado viernes (116,60 dólares), el barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) encadena seis sesiones consecutivas al alza desde el 4 de septiembre, acumulando una revalorización del 26 %.

El encarecimiento ha sido paralelo al registrado por el crudo Brent, de referencia para Europa, y el petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en EE. UU., que el lunes cerraron también al alza, en 105,68 y 101,39 dólares por barril, respectivamente, aunque el repunte de la cesta OPEP ha sido claramente más pronunciado.

Este comportamiento refleja la composición del barril OPEP, integrado por doce calidades de crudo (una por cada país miembro, incluida una emiratí pese a que los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la organización en mayo pasado), de las cuales las principales se extraen en Oriente Medio y están directamente expuestas al impacto geopolítico y logístico en la región.

Los aumentos más recientes son atribuidos por los analistas al cierre "preventivo" del oleoducto saudí Este-Oeste —situado en las regiones de Riad y Medina—, anunciado por las autoridades saudíes el pasado viernes tras sufrir la instalación varios ataques.

El oleoducto es una de las principales vías alternativas de Arabia Saudí para exportar crudo sin atravesar el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques petroleros se mantiene alterado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, en los últimos días se han intensificado los combates cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, vía clave que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

En lo que va de año, el precio medio del barril referencial de la OPEP se sitúa en 97,70 dólares, una cifra más de un 40 % superior al promedio de 65,59 dólares registrado en todo 2025.