El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos

El dron derribado por cazas de la OTAN sobre Lituania portaba explosivos

Berlín, 15 sep (EFE).- El dron derribado sobre el espacio aéreo de Lituania por cazas italianos, desplegados en el flanco oriental de la OTAN, portaba explosivos, informó este martes el ministro de Defensa del país báltico, Robertas Kaunas.