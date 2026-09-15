El euro se mantiene estable ante datos débiles de Alemania y la eurozona

El euro se mantiene estable ante datos débiles de Alemania y la eurozona

Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFE).- El euro se mantuvo este martes estable tras la publicación de datos de confianza débiles de Alemania y la zona del euro, mientras aumentan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés.