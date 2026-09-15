El Gobierno español presenta las primeras medidas para "anclar" Ceuta y Melilla a la UE

Sobre el mencionado paquete de medidas, que Albares ya abordó en Bruselas la semana pasada, recordó que Ceuta y Melilla van a tener un asiento permanente en el Comité de las Regiones, van a estar incluidas en la Unión Aduanera con su especificidad y también dijo que para poder consolidar la frontera, la UE ha desbloqueado un paquete financiero de casi 115 millones de euros (unos 133 millones de dólares al cambio actual), con presencia de Frontex.

"Hemos conseguido que por fin la UE se tome tan en serio las fronteras terrestres del sur de Europa como las del este", dijo.

En unas declaraciones previas en los pasillos de la Cámara Alta, pidió al PP que apoye las medidas para "europeizar" esas ciudades e instó al Partido Popular y al ultraderechista Vox a que trasladen al Gobierno de la italiana Georgia Meloni, como ya hizo él, que la suspensión del acuerdo de libre circulación para los viajeros procedentes de España -decisión que hoy prorrogó otros quince días- es "una vergüenza y una medida absurda y ridícula".

El senador del PP José Antonio Monago, por su parte, insistió en que la normalidad no ha vuelto a Ceuta mes y medio después de la entrada masiva irregular de migrantes y que la ciudad "se marroquiniza a cámara lenta" ante la impasibilidad del Gobierno, y señaló que España no puede vivir pendiente "de no incomodar a Rabat".