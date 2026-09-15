El ministro chino de Defensa pide "prepararse antes de que llueva" ante riesgos de la IA

Dong dedicó parte de su intervención a reclamar más diálogo sobre seguridad en nuevas tecnologías, así como mayor intercambio de experiencias, evaluación de riesgos y elaboración de normas para evitar problemas derivados de su posible militarización o de una gobernanza insuficiente.

El ministro intervino en la apertura de la decimotercera edición del Foro Xiangshan, que se celebra hasta el jueves bajo el lema 'Construir consensos sobre la estabilidad y promover conjuntamente la gobernanza de la seguridad', en un momento de creciente preocupación en Estados Unidos acerca de los riesgos derivados de la inteligencia artificial.

Dong afirmó que ese lema tiene un "importante significado práctico" en un contexto de aumento de los factores de inestabilidad e incertidumbre global, y defendió una visión de seguridad "común, integral, cooperativa y sostenible".

El titular de Defensa contrapuso ese enfoque al "viejo pensamiento" de suma cero, que, según dijo, "no puede resolver los actuales problemas internacionales", y sostuvo que la seguridad debe alcanzarse mediante el "diálogo político" y las "negociaciones pacíficas".

En un discurso sin menciones directas a Estados Unidos, Dong advirtió contra el "hegemonismo", el "militarismo" y el "revisionismo histórico", y criticó las prácticas de "formar camarillas" y "echar leña al fuego" en conflictos regionales.

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Dong tampoco se refirió específicamente a Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía Pekín reclama, durante su intervención, al contrario que en la edición del año pasado, cuando reiteró la importancia de la "reunificación" de este territorio con China.

También sostuvo que "la fuerza no resuelve la raíz de las contradicciones" y que "la presión del poder solo profundiza las grietas", por lo que defendió el diálogo y la consulta como "el único camino correcto" para resolver disputas.

El ministro pidió asimismo preservar el sistema internacional con la ONU como núcleo, defender el "verdadero multilateralismo" y elevar la voz de los países en desarrollo en la gobernanza de la seguridad.

Dong afirmó además que China mantiene una posición "objetiva e imparcial" ante los focos de tensión internacionales y que continuará desempeñando un papel "constructivo" para la solución pacífica de disputas.

El Foro Xiangshan, que este año celebra su vigésimo aniversario, reúne en Pekín a delegaciones militares, responsables políticos y expertos de distintos países, con Taiwán, Ucrania, Oriente Medio, la seguridad marítima y la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos entre sus asuntos de fondo.