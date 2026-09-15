El musical 'Annie' volverá a los escenarios de Nueva York en el otoño de 2027

"'Annie' representa todo lo que amo de Nueva York: audacia, valentía y un humor desternillante. Es una comedia musical perfectamente construida a la que nos lanzamos con alegría y entusiasmo, con el corazón abierto y una adoración total", expresó Pinkleton, director de otros éxitos de Broadway como 'Oh, Mary!' o 'The Rocky Horror Show', en un comunicado divulgado este martes.

El musical, que dejó de representarse en Broadway en 2014 y que entre sus reconocidas canciones incluye 'Tomorrow', contará con libreto de Thomas Meehan, música de Charles Strouse y letras de Martin Charnin.

La obra está basada en la tira cómica de Harold Gray, 'Little Orphan Annie', que se publicaba durante la Gran Depresión y que sigue a una niña que sale del orfanato para empezar a vivir con el magnate millonario Oliver Warbucks.

Esta es la cuarta vez que 'Annie' se representa en Broadway, por donde pasó en 1977 (cuando ganó siete premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical), 1997 y 2012.

La historia de su protagonista también se ha representado varias veces en el cine, siendo la última versión la de 2014, que contó con Jamie Foxx, Cameron Diaz y Rose Byrne en su reparto.

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La familia de Martin Charnin, creador del musical original, celebró el regreso de 'Annie' a Broadway: "Creemos que la verdadera medida de un legado es llevarlo adelante para que su obra siga inspirando a las nuevas generaciones".

De igual forma, los familiares de Thomas Meehan, que escribió el libreto de 'Annie' y de otros musicales como 'Hairspray', aseguró que Broadway "siempre será el hogar" de esta obra.

"'Annie' es, en esencia, una historia neoyorquina: enérgica, valiente, divertida y llena de posibilidades. Esto no es una reposición, sino un regreso a casa", expresaron.